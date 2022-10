“Ho preso due schiaffi e ho fatto tre passi indietro” | è ancora scontro tra Juric e il Torino

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Non chiedo rinforzi. Hoduee hodue. Io ho sempre litigato e lavorato, anche a Verona abbiamotanti litigi e poi abbiamoAmrabat cambiando la stagione. Su certe cose, però, io non arrivo e io mi devo concentrare sulla squadra e al campo”. E’frontale tra Ivane il. Il tecnico granata, che già in estate non le aveva mandate a dire durante il ritiro al direttore sportivo Vagnati, con i due venuti quasi alle mani, dopo il derby perso con la Juventus ha sbottato in conferenza stampa, manifestando nuove divergenze pesanti in sede di calciomercato: “E’ un discorso più ampio. Quando sei a, puoi fare un anno ...

Presente alla serata per raccontare ivini in degustazione è stato Alfredo Tafuro, Brand ... Infatti siamo cinque cugini che hannoparte al progetto di Paolo, il più grande di noi, che anni fa ...Musetti ha fatto match pari per quasi tutto il primo set ma sul finale ha il canadese hail ... I biglietti per lefinali - che inizieranno alle 15 (doppio) e non prima delle 17 (singolare) ...Lazio, Tare alla Luiss: "Il calcio ha preso la strada sbagliata. Società come la Roma sono fallite, ma..." - Noi Biancocelesti ...Sei persone uccise dal 2021 e una donna salva per miracolo, la polizia ferma il presunto autore degli omicidi. Preso il 43enne Wesley Brownlee ...