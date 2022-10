Smackdown 14 10 2022 Il ritorno di Bray Wyatt

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu che ci regala un main event di assoluto livello, infatti vedremo decretato il nuovo sfidante per il titolo Intercontinentale in un match che vedrà coinvolti: Ricochet, Karrion Kross, Sheamus e Solo Sikoa. Vedremo inoltre il debutto nel ring di L.A. Knight e quello di Llegado del fantasma. Ultimo, ma assolutamente non per importanza, oggifarà il suo. Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! La puntata inizia nel parcheggio dell’arena, qui troviamo un dolorantissimo Karrion Kross reduce da un incidente in automobile. Come se non bastasse Drew McIntyre arriva a rincarare la dose e assale brutalmente il suo avversario di Extreme Rules. Lo scozzese viene ...