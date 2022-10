Scritte contro La Russa firmate col simbolo delle Br sulla sede di FdI a Garbatella

(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma – Il neoeletto Presidente del Senato Ignazio Labersaglio dicon la Stella a cinque punteBrdi Fratelli d’Italia nel quartiere romano dellafrequentato da Giorgia Meloni. La leader di FdI, sui social, commenta così la vicenda: “Le prime parole di Ignazio Lacome Presidente del Senato sono state quelle di un uomo che conosce bene il pesoIstituzioni e che farà di tutto per rappresentare con imparzialità e autorevolezza la seconda carica dello Stato. Eppure diversi esponenti politici hanno deciso di renderlo un bersaglio, come persona e per le sue idee, rinfocolando un clima d’odio, già ben alimentato durante una campagna elettorale costruita...

La Polizia di Stato ha aperto un'indagine sulla scritta contro il neo - presidente del Senato, Ignazio La Russa apparsa in via Guendalina Borghese, nel quartiere Garbatella, a Roma.