Scomparso ad Arquata | Michael ritrovato morto in un dirupo dopo 4 giorni | era uscito a cercare i funghi

Michael Agostini,lo scorso 11 ottobre, è stato ritrovato morto in un dirupo, probabilmente vittima di una caduta. Il 27 di San Benedetto del Tronto, si era recato addel Tronto, a ...Il giovane si era recato addel Tronto a cercare funghi nei pressi di una proprietà di famiglia fra le frazioni di Faete e Spelonga. Michael Agostini, ritrovato il 27ennel'11 ...L'epilogo peggiore. Michael Agostini, scomparso lo scorso 11 ottobre, è stato ritrovato morto in un dirupo, probabilmente vittima di una caduta. Il 27 di San Benedetto del Tronto, ...Dramma nei boschi di Arquata: a soli 27 anni lascia una moglie ed un figlio cadendo in un dirupo Era stato visto l’ultima volta martedì 10 ottobre prima di andare ad Arquata in cerca di funghi, Maicol ...