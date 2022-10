Real Madrid | perché Rdiger ha indossato una maschera in “El Clasico”?

Leggi su justcalcio

(Di sabato 15 ottobre 2022) 2022-10-15 18:02:07 Giorni caldissimi per il calcio iberico! EMartedì scorso nel duello di Champions League che ilha giocato contro lo Shakhtar Donetsk,è stato l’eroe della squadra bianca quando ha segnato il gol che ha pareggiato la sua squadra contro la squadra ucraina. Ma nel momento in cui ha colpito di testa la palla appesa da Kroos che è finita dentro la porta, Il difensore tedesco ha ricevuto un brutale impatto in faccia dal portiere rivale. Rudiger gioca la sua faccia per la classifica delagli ottavi di finale con un colpo agghiacciante Così forte è stato il colpo che ha dovuto ricevere 20 punti di sutura molto vicino all’occhio sinistro, fortunatamente non aveva nulla a livello osseo. I test si sono svolti alle 6 del mattino al Sanitas, nel momento in cui ...