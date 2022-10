Penne biro | sapete a che serve il foro sul tappo? Nessuno ci ha mai fatto caso ma è utilissimo

Leggi su tvzap

(Di sabato 15 ottobre 2022) Social. Perchè lehanno unsul? Ecco il motivo. La penna a sfera, o anchedal nome del suo inventore László Bíró, è uno strumento per scrivere su carta che rilascia inchiostro da un serbatoio interno attraverso l’azione di rotolamento di una sfera metallica a contatto con il foglio. La sfera, di diametro variabile, è solitamente costruita in ottone, acciaio o carburo di tungsteno. Originariamente concepite e sviluppate come alternativa affidabile e pulita allestilografiche, lea sfera sono ormai lo strumento di scrittura a mano dominante. In molti, usandola tutti i giorni, si sono chiesti il perchè ildellasia forato: ecco svelato il motivo.Leggi anche –> Carta stagnola, perchè avvolgerla intorno ...