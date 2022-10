(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minuti Stasera, alle ore 19,30, tutti i paupisani e non solo si ritroveranno innel settimo anniversario dell’di quella terribile notte tra il 14 e il 15 ottobre. Sarà un momento dove si vivrà insieme una celebrazione Eucaristica per ringraziare il buon Dio e la Madonna di, per affidare a loro ancora una volta la Comunità die per rinnovare quella forza avuta nell’affrontare una tale calamità. Ed oggi ad intervenire con una riflessione sul luogo dove sarà celebrata questa santa messa,, è, tanto devota aSantissima die che 7 anni fa, insieme ai tanti ...

anteprima24.it

Sabato 15 ottobre, nell'anniversario della tragicadel 2015 che colpì, sarà celebrata alle ore 19.30 una santa messa in Largo Pagani. "Vivremo insieme una celebrazione Eucaristica per ringraziare ancora una volta il buon Dio e la .... Sabato 15 ottobre, nell'anniversario della tragicadel 2015 che colpì, sarà celebrata alle ore 19.30 una santa messa in Largo Pagani. 'Vivremo insieme una celebrazione Eucaristica per ringraziare ancora una volta il buon Dio e la ... Paupisi, alluvione del 2015: la nascita di Largo Pagani e la storia di Maria Benedetta Coletta Sabato 15 ottobre, nell’anniversario della tragica alluvione del 2015 che colpì Paupisi, sarà celebrata alle ore 19.30 una santa messa in Largo Pagani. “Vivremo insieme una celebrazione Eucaristica pe ...