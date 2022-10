Non se ne parla Caso presidenti | Nathalie Tocci gela Parenzo

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 ottobre 2022)David: “Non se ne”. La direttrice dell'Istituto Affari internazionali, in collegamento con la trasmissione “In Onda” su LA7, ha negato che l'Europa sia preoccupata per le scelte deidi Camera e Senato (il filoputiniano Lorenzo Fontana e il post fascista Ignazio La Russa). “Cosa si dice nel mondo di noi?” ha domandato il conduttore di La7 el'ha stroncato: “In realtà non si dice molto. L'Italia ha attratto con l'esito delle elezioni. Nella prima settimana post voto c'erano dibattiti su un ritorno del fascismo o se il nuovo governo avesse i numeri per cambiare la costituzione. Siva di ipotesi di nazionalismo, euroscetticismo, razzismo, ma si pensa che la crisi leghi le mani”. L'analista ...