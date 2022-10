Milan | Theo Hernández | “Per fare felici i tifosi faccio di tutto”

(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori,Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli.... lasciando spazio in mezzo ai due centrali Gabbia e Tomori e naturalmente infine anche a... la decide Dia! CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI Parlando delle probabili formazioni di Verona, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I tifosi hanno incontrato quest'oggi il terzino del Milan Theo Hernandez al San Siro Store per la collezione del campione francese ...