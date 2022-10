OA Sport

...prova dell'Omnium uomini con il verdetto sulla prestazione di Elia Viviani a questidi ...Finali F Sprint - Quarti di finale M Omnium IV - Final Points race 25 km M ( Elia Viviani )...Ma isu pista di Saint - Quentin - en - Yvelines sono già pronti a ripartire per la quarta e penultima giornata, con l'Italia che l'affronta da seconda del(3 - 3 - 0), solo l'... Medagliere Mondiali ciclismo su pista 2022: Italia seconda con 3 ori e 3 argenti Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Diretta Mondiali ciclismo pista 2022 streaming video Rai oggi, sabato 15 ottobre: Viviani nell’Omnium e Barbieri-Consonni nell’Americana piatti forti.