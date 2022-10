Incarico lampo per Meloni | c' è la data del faccia a faccia con Mattarella

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Con l'elezione dei presidenti di Senato (Ignazio La Russa) e Camera (Lorenzo Fontana) è partita la XIX legislatura. Primo passo del percorso che porta alla formazione del nuovo governo. Perché, avendo adesso i due "timonieri" del Parlamento, si può passare al secondo step, ovvero la nomina dei capigruppo. Fase preceduta dall'iscrizione di ogni singolo parlamentare al gruppo della forza politica a cui intende appartenere. E questo dovrà avvenire entro il 17 ottobre perché, l'indomani, 18 ottobre, alle 14 al Senato e alle 15 alla Camera, sono convocati i 18 gruppi per la loro formale costituzione e per l'elezione dei rispettivi presidenti, senza la nomina dei quali non si possono formare le delegazioni per il Quirinale. Alcune scelte sono già definite. Si procede all'insegna delle riconferme per FdI e Lega: il partito di Giorgiadovrebbe rinnovare il mandato a ...