Corriere della Sera

"Carica di tritolo", Vespa e il retroscena suUn botta e risposta, roboante a colpi di cinguettii, che prima vede la replica di Peppe Provenzano a nome del Pd: 'Meloni ...Matteo ne esce irritato, ma èche, a favore di labiale, si rivolge afuriosa. Lui, a sua volta, non è mai tenero con lei. Liquidatorio: "Meloni È leader a casa sua". Glaciale: "Non ... Giorgia e Silvio, un rapporto mai nato tra chi non si capisce (e si sopporta poco) L'elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato e di Lorenzo Fontana, come guida della Camera segue una "logica perversa" e ...'Paletti' irrinunciabili, che gli azzurri dovranno accettare. Altrimenti, ne sono convinti tanti tra le fila di Fdi, c'è l'eventualità che Giorgia vada avanti anche da sola, giocando di sponda con la ...