Empoli | Zanetti | 'Il Monza ha numeri top | servirà una grande prestazione'

- Monza, la diretta: 0 - 0 1' - Tutto pronto per il fischio d'inizio al Castellani: comincia la sfida tra l'die il Monza di Palladino. Dove vedere- Monza: streaming e ...... alle ore 15, l'e il Monza. Una sfida diretta importante in ottica salvezza. Palladino, allenatore del Monza © LaPresseI padroni di casa, guidati dall'allenatore Paolo, sono reduci dal ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Baldanzi vince il ballottaggio con Bajrami: agirà alle spalle di Satriano e Destro. Nel Monza Gytkjaer supportato da Pessina e Caprari. Problemi per Izzo nel riscaldamento: c'è l'ex Sassuolo Marlon.