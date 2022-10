Cremonese | Alvini | “Radu ko con lo Spezia | gioca Carnesecchi”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il tecnico della, Massimilano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo. Ecco le sue parole: “La settimana è andata bene, ma questo succede dall’inizio. Da questo punto di vista siamo contenti. Sappiamo benissimo che domani è una partita importante e la squadra si è preparata per fare il massimo. Stamattina sono stati fantastici i tifosi, è stata una bella mattinata. Sono le cose più piacevoli. C’erano anche tanti bambini ed è stata una bella mattinata. Dal punto di vista mentale basta questo per fare una grande partita domani. Cosa servirà? Il giusto atteggiamento, bisognerà andare là per fare la partita e mettere in campo i propri punti di forza. La squadra ha sempre avuto l’atteggiamento giusto, a volte i risultati sono mancati ma l’atteggiamento è sempre stato positivo eccezion fatta ...

