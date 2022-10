Convegno dei Giovani imprenditori | De Luca | Non riesco ancora a smaltire l’elezione di Ignazio Benito e di quell’altro

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Sono tra quelli che non hannosmaltito l’emozione perdiMaria La Russa e”. Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De, intervenendo aldeidi Confindustria, a Capri, commentandodei presidenti di Camera e Senato. “La Russa e Fontana non mi sembrano una grandissima scelta di innovazione politica, ma di politica politicante. Fontana mi sembra persino pericoloso, in confronto Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario”. “Penso che il Governo durerà”, ha aggiunto il presidente della Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

'Sulla parte esteri e sulla parte economia saranno importanti le scelte che saranno prese'. Così l' ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero , parlando al 37esimogiovani imprenditori di Confindustria a Capri. Quello che sta nascendo 'Dall'estero è importante che venga visto come un governo solido e affidabile, perché quando c'è una crisi non c'è ...Lo ha dichiarato ai microfoni de ildenaro.it Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione Industriali di Napoli, presente al 37esimoGiovani Imprenditori di Capri. Convegno dei Giovani imprenditori, Edoardo Imperiale: Con Pride servizi di innovazione a 350 Pmi - Ildenaro.it Anche l’Amministrazione comunale di Campobasso con il sindaco, Roberto Gravina, e l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella, ha accolto l’invito del CSV Molise a essere presente al Coriolis per i ...“Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l’emozione per l’elezione di Ignazio Benito Maria La Russa e quell’altro”. Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al co ...