Collovati e Bagni sulla differenza tra Leao e Kvaratskkhelia

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 15 ottobre 2022): "Kvara o? Giocatori diversi, ma per ora prendo il georgiano" Fulvio, ex calciatore della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport parlando di chi preferisce tra Kvara e: "Sono due giocatori diversi:è più punta, interamente assorbito dalla fase offensiva, mentre Kvaratskhelia si dedica anche alla fase difensiva così come gli chiede Spalletti. Partendo dal presupposto che sono i due crack di questo inizio campionato, i soli due in grado di spostare gli equilibri e decidere, in questo momento prendo Kvara: io sono legato alle ali vecchio stampo tipo Claudio Sala, Bruno Conti e Franco Causio, e quindi mi piace ritrovare un giocatore spettacolare. Uno che fa dribbling, giochi e giochetti, che salta l’uomo e firma assist e ...