Coinvolto in incidente e beccato con tasso alcolemico oltre la soglia | nei guai 40enne sannita

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoManocalzati (Av) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato undella provincia di Benevento per “Guida sotto l’influenza di alcool”. In orario notturno, la pattuglia è intervenuta a Manocalzati, sulla SS 7 bis, a seguito di segnalazione di unstradale, fortunatamente senza feriti. Il conducente di uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro, in evidente stato di alterazione psicofisica, all’esito di specifiche analisi è risultato avere unsuperiore al limite consentito per la guida.al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, alè stata ritirata la patente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

VeronaSera

...altri argomenti affrontati dalla docuserie ci saranno le faide dietro le quinte che hanno...e si è suicidato nel 2018 mentre Naya Rivera è morta per annegamento in unsul lago nel ...Il fatto, accaduto il 12 ottobre di quest'anno, hadue Airbus A320: uno di Air France partito da Parigi e in atterraggio nella capitale tedesca, l'altro di easyJet in quel momento in fase ... È morto in ospedale il 31enne coinvolto nell'incidente in scooter a Vallese di Oppeano Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, dov’è ...Dopo l’ennesimo, brutto incidente avvenuto qualche giorno fa, che ha coinvolto due auto e che ha causato il ferimento di un passeggero, ...