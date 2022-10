(Di sabato 15 ottobre 2022) La pace in Ucraina èmolto lontana.nuovi attacchi. È allarme in tutto il paese. Nella notte cinque droni kamikazesono stati abbattuti dalle forze ucraine nella regione di Dnipropetrovsk. Atri tre droni nel distretto di Kryvyi Rih e altri due nel distretto di Nikopol. Ieri sera ihanno di nuovo attaccato Zaporizhzhia con droni kamikaze, provocando danni alle infrastrutture.in. Abbattuti cinque droni kamikaze. Mosca attacca di nuovo Zaporizhzhia “A mezzanotte, le truppe dell’Air Command East hanno distrutto cinque droni kamikaze nemici Shahed-136 sulla regione”, ha affermato il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko in una dichiarazione su Telegram. È ...

Non si arrestano i bombardamenti sulle città ucraine. Nella notte Washington ha annunciato nuove forniture per 725 milioni di dollari. Media: riservisti di Mosca costretti a comprarsi ...... di ridurre drasticamente la produzione, il che potrebbe spingerepiù in alto i prezzi dell'... 500 colpi di artiglieria da 155 mm; 5.000 armi anticarro;anti - radiazioni ad alta ... Ancora missili russi su Kiev. È allerta in tutta l'Ucraina Di Lorenzo Cremonesi e Marta Serafini Le notizie di venerdì 14 ottobre, in diretta. • La guerra in Ucraina è arrivata al 233esimo giorno. • L'Assemblea dell'Onu ha adottato una risoluzione che condann ...