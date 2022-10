Usa | sparatoria in North Carolina | 5 morti

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Cinque persone, tra cui un agente di polizia fuori servizio, sono morte in unaa Raleigh, in. Il responsabile è stato fermato ieri sera intorno alle 21.30 locali, quasi cinque ore dopo aver dato inizio alla– nel quartiere di Hedingham vicino alla Neuse River Greenway – che ha causato anche feriti. Due di questi sono stati ricoverati in ospedale. Uno di loro versa in condizioni critiche, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine. “Stanotte, il terrore ha raggiunto le nostre porte. L’incubo di ogni comunità si è materializzato a Raleigh”, ha dichiarato in conferenza stampa il governatore Roy Cooper, che ha parlato di “un atto di violenza insensato e orribile”. L'articolo proviene da Italia Sera.

