Totti e Ilary | com’è andata la prima udienza su Rolex e borse

... finita la storia con Luca Vezil di Antonella Rossi Divorzio- Blasi, parla l'investigatore privato: "mi ha dato 75mila euro per spiare Francesco con Gps e droni" di Roberta MercuriDalle cronache rosa al tribunale: la separazione traBlasi e Francescoapproda in aula nella prima udienza di oggi che, riporta Il Messaggero , si apre presso il Tribunale civile di Roma nel massimo riserbo possibile. Un primo step che ...Continua la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. «Oggi non c'era nessuno e non è successo niente. Questa è la causa di Ilary che rivuole le sue borse pur ...È emerso un particolare legato alla vicenda che coinvolge Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice ha fatto pedinare il suo ex marito da un investigatore privato. Si chiama Ezio Denti, e lo ha ra ...