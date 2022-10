Svezia | nasce il primo governo con il sostegno dell’estrema destra

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È stato trovato, in, un accordo per la formazione di undi centro-– ilin decenni – con l’appoggio. Lo ha fatto sapere oggi, venerdì, il partito conservatore, uscito vincitore alle recenti elezioni. La coalizione di, che nelle scorse elezioni ha ottenuto il 49% dei voti, ha annunciato la formazione di uncon l’appoggio, per la prima volta,dei Democratici Svedesi. “I Moderati, i Cristiano Democratici e i Liberali costruiranno un esecutivo e coopereranno con i Democratici Svedesi in Parlamento”, ha annunciato il futuro premier , Ulf Kristersson. La coalizione, che ha annunciato il raggiungimento di un accordo per la formazione del nuovo ...

la Repubblica

