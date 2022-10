Roma | caos a Tor Bella Monaca | cosa è successo

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Pomeriggio diin zona Tordove un ladro scoperto dal proprietario di una fattoria si è lanciato sugli animali prendendoli a morsi e calci fino ad uccidere un montone. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo in fuga il ladro che attraverso le campagne è arrivato ad un casale. Raggiunto, ha tentato ancora la fuga lanciandosi dal primo piano dell'edificio, riportando ferite alla testa e alla schiena. I poliziotti hanno chiamato il 118 per farlo trasportare in ospedale dove sarebbe inoltre stato scoperto anche l'autore dell'aggressione era sotto effetto di sostanze stupefacenti. Chiesta una perizia psichiatrica. Nulla da fare per il montone.