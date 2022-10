Pallanuoto | Champions League 2022-2023 | Brescia e Savona a punteggio pieno dopo due match del secondo turno preliminare

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Oggi proseguono i gironi del 2°delladimaschile, in programma fino al 16 ottobre: nel Gruppo D, giocato ad Atene, in Grecia, continua al meglio il cammino delche,aver vinto ieri contro la compagine tedesca del Duisburg per 18-6, oggi supera i croati del Mladost Zagabria per 13-9. Esordio per la Rari Nantes, ieri a riposo ed oggi impegnata in un doppio confronto: nel Gruppo A in corso a Spalato, in Croazia, i liguri dapprima battono per 10-8 i serbi del Sebac, poi superano agevolmente per 15-5 i romeni della Steaua Bucarest. Girone A (Spalato) 1a Giornata (13 ottobre) Sabac-Vasas 4-13 (3-5, 0-3, 0-1, 1-4) Steaua-Jadran Spalato 7-17 (3-2, ...