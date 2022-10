Morto Robbie Coltrane | era Rubeus Hagrid nei film di Harry Potter

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022), l’attore scozzese reso celebre grazie al ruolo dineidiè morto oggi, all’età di 72 anni, in ospedale, a a Larbert, in Scozia. La notizia è stata data dai suoi agenti attraverso l’Hollywood Reporter. L’attore era malato da un paio di anni. “Non conoscerò mai qualcuno che si avvicini anche lontanamente a Robbie. Era di incredibile talento, unico, e mi ritengo assolutamente fortunata di averlo conosciuto, di aver lavorato con lui e aver riso a crepapelle con lui. Rivolgo tanto affetto e le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi figli”, ha scritto J.K. Rowling nel suo messaggio di cordoglio su Twitter non appena diffusa la notizia. L’autrice dei libri di...