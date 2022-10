Martina Smeraldi cambia vita grazie ai social e diventa la regina di TikTok

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Influencer. Sarda. Amante della sua regione, che racconta in ogni modo sui: Tik Tok, dove ha numeri milionari in termini di visualizzazioni. Perinizia una nuovaaidove ha numeri da capogiro: 100k followers su Tik Tok. Come già raccontato da Il Tempo, lasta per lanciare una nuova linea di abiti.ad un brand di abbigliamento. Ed è proprio su Tik Tok che arriva il suo primo annuncio. Anche in questo caso lautilizza i tessuti sardi per i vestiti particolari e i foulard eleganti. Ma presto, secondo gli ultimi rumors, potrebbe tornare in tv. Dove? Non si sa. La notizia certa è che presto potrebbe annunciarlo sui