(Di venerdì 14 ottobre 2022) 'La laurea è il sale della vita, ma c'è un'intelligenza da studio e una dell'anima che va coltivata. Credo che i nostri ragazzi studino troppo e non abbiano il tempo per il gioco, lo sport e l'...

Così Brunelloin un'intervista a Repubblica . Loe imprenditore ha ricevuto il dottorato honoris causa in Management e Scienze bancarie e delle materie prime e ha incitato gli ...Fondata nel 1978 dall'omonimoe imprenditore, Brunelloè una Casa di Moda italiana da sempre radicata nel borgo medievale e pittoresco di Solomeo, in Umbria, alla cui storia e ... Lo stilista Cucinelli: "Non dovremmo lavorare più di 7 ore al giorno. Recuperiamo ritmi più umani" Lo stilista e imprenditore intervistato da Repubblica dopo aver ricevuto il dottorato honoris causa in Management e Scienze bancarie e delle materie prime.Lo stilista e imprenditore intervistato da Repubblica dopo aver ricevuto il dottorato honoris causa in Management e Scienze bancarie e delle materie prime. "La laurea è il sale della vita, ma c'è un'i ...