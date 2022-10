Lazio | Zingaretti | ' dopo La Russa e Fontana | uniti per non regalare regione a destra'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "L'elezione di Lasono semplicemente la materializzazione dellache ha vinto le elezioni. E avendo vinto continueranno cosi. Ora sta a noi prendere atto del processo che si è aperto e dare una risposta adeguata". Così Nicolaa margine di una iniziativa politica a Pietralata "Questo significa opposizione del Pd su contenuti chiari nei quartieri e in Parlamento ma anche apertura di una fase nuova tra le opposizioni. Se la situazione è preoccupante non si può rimanere congelati al passato e le occasioni non mancheranno". "Le forze che oggi governano la, il 25 settembre sono risultate maggioranza tra gli elettori. Queste forze coincidono con le forze di opposizione. Credo sia giusto fare uno sforzo, fare di tutto ...

...di finanziamenti erogati dal lobbista Fabrizio Centofanti per la carriera politica di, ... vantava buoni rapporti con il presidente della regione. E quando Venafro si è dimesso da capo ...Si vede che i vertici della Regionesono troppo impegnati con il passo d'addio del Governatoreper pensare ai posti di lavoro di questi operatori sanitari. Così come la Direzione ...L'opposizione al centrodestra va sciolta: ognuno per sé. Nicola Zingaretti invita all'unità, Rosato si stacca Leggi tutto Oguno per sé. Sembra essere questa, ad oggi, la linea adottata dai tre princip ...Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "L elezione di La Russa e Fontana sono semplicemente la materializzazione della destra che ha vinto le elezioni. E avendo vinto continueranno cosi. Ora sta a noi prendere..