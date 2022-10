La cura contro il Covid è lontana e forse impossibile

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Se davanti ai batteri si ricorre agli antibiotici, stroncandoli con la forza delle penicilline o di altri principi attivi parimenti efficaci, con i virus, come il, è necessario scendere a patti: perché eradicare del tutto le malattie che provocano non è al momento possibile. Si può riassumere così, la lotta impari che da ormai quasi tre anni si combatte nei laboratori di tutto il mondo alla ricerca di nuovi farmaci che possano mettere un deciso freno alla pandemia. Mentre una nuova ondata di positivi al Sars-CoV2 è già realtà, con la complicanza di una campagna vaccinale che va a rilento e una stagione influenzale che si preannuncia lunga e pesante, abbiamo però già a disposizione farmaci efficaci quali gli anticorpi monoclonali, gli anti virali e gli anti infiammatori che –grazie all’incessante lavoro di ricerca di questi anni- per fortuna riescono già ad ...