“In diretta non era il caso” GF Vip 7 | Elenoire Ferruzzi ora fuori tutti i particolari

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022)nella nuovaGF Vip 7 ha finalmente raccontato di Attilio Romita e dell’incontro avvenuto anni e anni prima di conoscersi nella Casa. Più volte in questi giorni si è affrontato questo argomento e giovedì sera Alfonso Signorini ha convocato lei in confessionale. “Sì certo che ci siamo conosciuti – ha dettosenza però sbottonarsi troppo – Cosa c’è stato? Dai Alfonso, vabbè. Se c’è stata una notte? No. Un bacio? No. Lui poi non si ricorda, ero molto diversa, sono passati molti anni. Ne ho parlato con lui ma non si ricorda”. Leggi anche: “Sbattetela”. GF Vip 7, furia social contro: si è sentito tuttoAttilio Romita, dopo la puntata tutta la verità E ...