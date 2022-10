Il Napoli vola | ma a gennaio corre 2 rischi

Leggi su lucascialo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Inizio col botto per il, sia in campionato che in Champions league. In campionato, su 9 giornate disputate, ha totalizzato 23 punti, con 7 vittorie e 2 pareggi. In Champions league, invece, guida il girone a punteggio pieno con 12 punti, lasciando dietro il Liverpool a 9 punti e Ajax a 3 punti (squadra L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.