Golf | DP World Tour 2022 | Hidalgo | Otaegui e Lee al comando dell’Andalucia Masters dopo metà gara

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si è chiuso il secondo round, torneo del DP. Aguidano l’australiano Min Woo Lee e gli spagnoli Adrianed Angel, terzetto che gira36 buche con lo score di -9 (133 colpi). Alle spalle dei battistrada troviamo con -6 lo svedese Joakim Lagergreen, che precede di una lunghezza lo scozzese Robert Macintyre e l’iberico Sebastian Garcia-Rodriguez. In casa Italia superano il taglio soltanto in due, ovvero Renato Paratore e Francesco Laporta: il romano è 30esimo con +1, mentre il pugliese occupa la 42esima piazza con +2. Eliminati invece Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari, che chiudono la due giorni con un complessivo +7. Out anche Filippo Celli (+9), Andrea Pavan (+14), e Nino ...

OA Sport

Eliminati invece Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari , che chiudono la due giorni con un complessivo +7. Out anche Filippo Celli (+9), Andrea Pavan (+14), e Nino Bertasio . Quest'ultimo, dopo il +9 ...Una coppia di giocatori formata dallo spagnolo Adrian Otaegui e dallo scozzese Robert MacIntyre insegue ad un solo colpo di distanza, mentre è ancora un gruppo di cinque ad aver finito la prima ... Golf, DP World Tour: grande equilibrio nel primo round dell'Andalucia Masters 2022 , italiani in lotta per il taglio Si è chiuso il secondo round dell’Andalucia Masters, torneo del DP World Tour. A metà gara guidano l’australiano Min Woo Lee e gli spagnoli Adrian Otaegui ed Angel Hidalgo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...