Gf Vip 7 | ottava puntata | eliminata Gegia | Ginevra Lamborghini manda ‘un messaggio’ ad Antonino Spinalbese I nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’del Grande Fratello Vip 7 è appena andata in onda, vediamo cosa è successo in questo secondo appuntamento settimanale. Alfonso Signorini ha salutato il pubblico in studio e quello a casa e le due opinioniste di quest’edizione Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio presente anche Giulia Salemi che gestisce la parte social del reality show. Il conduttore del Gf Vip 7 si è collegato con i Vipponi ed ha subito chiuso il televoto tra: Sofia Giaele De Donà, Charlie Gnocchi, Nikita Pelizon,ed Attilio Romita. Primo blocco dell’appuntamento del giovedì sera ha visto protagonista l’affaire Pamela Prati – Mark Caltagirone. Il caso è stato trattato nella scorsae ovviamente nella Casa del Gf Vip 7 se ne è parlato. In particolare, per Charlie è inverosimile come una donna strutturata e di ...