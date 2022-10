Flavio Briatore | inaspettato retroscena | cosa faceva da giovane

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha raccontato un inattesoche riguarda il suo passato, molto prima che diventasse il noto imprenditore che tutti conoscono. Un personaggio sempre molto discusso, uno tra gli imprenditori più noti in Italia. Da sempre anche molto seguito dal mondo del gossip, specialmente per la sua relazione passata con Elisabetta Gregoraci.

La foto ha preoccupato un po' i followers della presentatrice che ha poi mostrato però la passeggiata con il piccolo segno che, nonostante un po' di ansia iniziale, il figlio dista ...Inorridito, letteralmente, è stato, che ai microfoni di Notizie.com non ha usato mezze misure per attaccare la squadra di Max Allegri , già quasi fuori dalla Champions League . La ...Briatore, noto tifoso della Juventus, si è lasciato intervistare e senza mezzi termini ha parlato della situazione poco felice della squadra.Grande tifoso della Juventus, l'imprenditore Flavio Briatore si è espresso in maniera inequivocabile sulla prestazione della squadra difendendo l'operatore dell'allenatore, Max Allegri ...