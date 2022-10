Diritti Tv e calcio | quando in Europa si guadagna più che Italia

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La stagione calcistica 2022 è appena iniziata e con lei la questione della corsa aitelevisivi. Perché si sa: non c’è pallone senzatv e le negoziazioni per la vendita deitelevisivi sono sempre molto delicate. D’altronde stiamo pur sempre parlando di un sistema centralizzato tra sport ed economia. Così come è chiaro che la questione riguardante le trasmissioni delle partite assuma un ruolo centrale nel mondo del pallone. Un asset che riguarda sia i club che ovviamente cercano di massimizzare le vendite incassando così il più possibile, sia per quello che concerne i tifosi, che ogni tre anni almeno sono costretti ad inizio campionato nel cercare di capire chi trasmetterà le partite studiando quale sia l’abbonamento migliore da attivare. Insomma, una questione non di poco conto, né di pochi conti considerando il ...