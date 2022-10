Aumento di pensioni | assegni sociali e invalidità | ecco gli importi | la guida dell’INPS

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Attraverso la circolare n° 114 pubblicata nella giornata di ieri, 13 ottobre 2022,che l’INPS ha ufficialmente comunicato l’delleper il mese di ottobre. Nella comunicazione, inoltre, viene specificato che, differentemente da quanto rivelavano le indiscrezioni precedenti, la rivalutazione delleintrodotta dall’Aiuti bis riguarderà anche gli invalidi civili, così come i titolari di assegno sociale. Infine, necessario sottolinearlo, l’previsto riguarderà anche tutti quelli che beneficiano di una misura di accompagnamento alla pensione (es. Indennità di Ape Sociale e simili).e rivalutazione delleDetto in altri termini, allora, la rivalutazione non è patrimonio esclusivo dei trattamenti provvidenziali, ma anche per ...

Per i mesi di ottobre novembre e dicembre lefino a 2.962 euro lordi avranno unche sarà del 2% per la quota fino a 2.097,40, dell'1,80% per quella fino a 2.621,75 euro e dell'1,50% per quella fino a 2.962 euro lordi. Lo precisa ...Ricordiamo che essa comprende anche il FPLD (FondoLavoratori Dipendenti) e le gestioni ... Lettura consigliata Come funziona l'della pensione fino a 2.692 euro Si invita a leggere ...Attraverso la circolare n° 114 pubblicata nella giornata di ieri, 13 ottobre 2022, ecco che l’INPS ha ufficialmente comunicato l’aumento delle pensioni per il mese di ottobre. Nella comunicazione, ino ...Novità per i pensionati: entrano "in gioco" gli interventi mirati a contrastare l'impennata dell'inflazione e l'aumento del costo della vita ...