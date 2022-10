Van Gogh in mostra | a Roma i capolavori del Museo Kröller-Müller

Ci sono delle mostre che non si possono perdere. Per chi ama la pittura, quella dedicata aè quasi una tappa d'obbligo. Ancor più perché si tiene a Roma, dove è possibile visitare sia la città e sia le altre mostre che si tengono in parallelo. In Italia in questo periodo è ...Ancora, Catherine Zeta - Jones, Mariah Carey e nel passato ci imbattiamo (tra gli altri) nei nomi di Michelangelo, Caravaggio e. La Tommasi pare scopra tale disturbo di recente e lei stessa ...Fino al 26 marzo 2023 a Palazzo Bonaparte a Roma c'è una mostra imperdibile: Van Gogh - Capiolavori dal Kröller-Müller Museum.Le mostre sono l’occasione di incontrare grandi personaggi dell’arte e le loro opere. Roma presenta 50 opere del pittore olandese Van Gogh ...