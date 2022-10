Real | gol vittoria di Rudiger al 95esimo? Si spacca la testa | c0m' è ridotto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La zuccata di Antonio, martedì sera, ha permesso il gol del pari delMadrid sullo Shakhtar Donetsk. Ma con conseguente non di poco conto! Il difensore ex Roma e Chelsea, infatti, si è beccato una forte ‘capocciata' indal portiere rivale, Anatolij Trubin, e per questo non ha potuto esultare per il pari. Il suo volto e la maglietta si sono impregnati in fretta di sangue. Il medico della squadra si è fiondato in campo, ha fatto adagiare sul campo il difensore e gli ha prestato le prime cure. Pochi secondi dopo lo ha accompagnato fuori dal rettangolo verde. Le immagini sono sicuramente state molto forti. A fine partita è stato medicato e curato, e per chiudere la ferita ci sono voluti non meno di 20 punti.ci scherza su Instagram: “Noi vivi” - Una ferita ...