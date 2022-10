L'Eco di Bergamo

La quinta tappa della manifestazione si è disputata al Circolo Piazzano di Novara , che da... che ha avuto la meglio nell'ultimo atto del favorito Antonello Catalano dellaBiellese. Il ......il meeting di nuoto organizzato dalla Polisportiva disabili Valcamonica per festeggiare i 30... In vasca i nuotatori camuni delle "New Waves", delle "Aole" di Brescia e dellaBergamo. In ... Phb, 40 anni di sport per le persone con disabilità Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...