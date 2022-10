Musetti show a Firenze | travolto Zapata Miralles | è ai quarti

Netta vittoria per Lorenzonegli ottavi dell'Unicredit Firenze Open, torneo Atp 250: il tennista italiano s'è imposto con un secco 6 - 3 6 - 0 sullo spagnolo Zapata Miralles Il ventenne di Carrara ha dominato in poco ...... che animeranno gli stand con degustazioni e- cooking dimostrativi. Un vero record storico ...FOOD ITALTOM LA PIZZA + 1 LE CANTINE DI CORTE MAVI - TRADE MOLINO DALLAGIOVANNA (farine)...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il tennista di Carrara gioca la sua miglior partita della stagione. Nei quarti di finale sfiderà lo statunitense Mackenzie McDonald ...