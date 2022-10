La «coevoluzione» è la prova definitiva della nostra stretta interconnessione con il mondo

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’evoluzioneVita non ha seguito pedissequamente l’evoluzione geologicaTerra, ma l’ha condizionata, in un continuo scambio di influenze fra vivente e non vivente. Lo spiegheranno a «BergamoScienza», domenica 16 ottobre, Donato Giovannelli e Jacopo Pasotti, che abbiamo intervistato: «Noi siamo parte di questa casa che si chiama Terra, ma di questa casa siamo un mattone non meno dei microbi che ci vivono»