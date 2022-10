Ida Platano di Uomini e Donne | chi è | età | lavoro | ex marito | Instagram | figlio | Riccardo Guarnieri e Alessandro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo la pausa estiva, torna puntuale l’appuntamento con! A partire dalle 14.45 su Canale 5, il seguito dating show condotto da Maria De Filippi è pronto ad allietare il pomeriggio dei telespettatori con nuove ed avvincenti storie! Quest’ oggi al centro dello studio c’è Ida, che dopo aver archiviato la storia conha deciso di rimettersi in gioco. Chi è Ida diIdaè nata in Sicilia nel 1982. Cresce in una tipica famiglia del Sud, molto numerosa, composta dai genitori e sei fratelli. La dama diè alta 1,69 cm e pesa circa 50 kg. La sua formazione lavorativa inizia già a 13 anni, quando fa le sue prime esperienze presso una parrucchiera del posto. Poi, a 17 anni decide ...

Sarà l'uomo giusto per la dama di Torinoe Claudio: la conoscenza continua Novità sentimentali anche per, l'amica di Gemma Galgani., dopo aver messo un punto al suo ...Mentre il commento certamente non avrà fatto piacere a, nonostante la dama spergiuri di aver dimenticato Riccardo, Federica ricorda al cavaliere che non è lei a fare le regole e che, se ...Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 ottobre: Gemma Galgani e Ida Platano protagoniste del nuovo appuntamento Nuove conoscenze per le dame.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...