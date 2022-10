Firenze | alla Sala Vanni torna la rassegna «A Jazz supreme»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In programmaasonic, Dan Kinzelman, Panaemiliana, Jacopo Ferrazza 5tet, Ben Lamar Gay Ensemble e Linda May Han Oh L'articolo proviene daPost.

Ieri il titolo Mps è volato in borsa ieri fin oltre l'11%, dopo le indiscrezioni relative...all'operazione di ricapitalizzazione del Monte dei Paschi ci sarebbe anche la Fondazione Cr, ...... moby.milano@moby.it ; moby.@moby.it ; moby.bologna@moby.it ; moby.portoferraio@moby.it ... sup ai 6 m.) dovranno essere inviatemail infomerci@moby.it con cc a.pala@tirrenia.it , ...Due terzi delle spese sottoposte ad audit sono state ritenute ad alto rischio (il 63,2% contro il 59% del 2020) e inficiate da errori rilevanti (4,7% contro il 4% del 2020), rileva la Corte ...Il beniamino del pubblico fiorentino è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Roberto Carballes Baena in 3 ore e 19 minuti ...