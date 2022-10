Fantacalcio | 5 portieri da non schierare per il 10° turno di Serie A

(Di giovedì 13 ottobre 2022) . I nomi e i profili da evitare: a rischio tanti gol sul groppone. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Anche per la 10a giornata dellaA, Sportnews vi regala dei consigli utili per le vostre formazioni. In questo articolo, che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... in luogo degli scornati panchinari Cragno e Gollini (a proposito di, visto Onana come il ... E chissà se, con gran calma, un giorno verrà istituito un premio - modello bonus del- ...CONSIGLISERIE A/ Dritte 8giornata: Alex Meret e gli altritop Il dato più curioso tuttavia è che Angel Di Maria è in realtà clamorosamente l'unico giocatore squalificato in ...Con le feste è arrivato anche il giro di boa della Serie A, che nel giorno dell'Epifania tornerà in campo con la 1^ giornata del girone di ritorno. Tempo di bilanci dunque anche al fantacalcio, dove d ...Miranchuk, Ceide, Okereke, Ndombele e Jovic: chi gioca e i consigli per la 10ª giornata. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.