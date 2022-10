Cade dalla parete di arrampicata in palestra | volo di 6 metri | grave 44enne

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Curno. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ilche giovedì sera (13 ottobre) è caduto da un’altezza di circa 6mentre praticavasportiva. L’allarme è scattato poco prima delle 20 nelle sale della‘Orobia Climbing’, in via Trento a Curno: una struttura molto frequentata dagli appassionati di questa adrenalinica disciplina. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza, oltre ai carabinieri del comando di Bergamo per cercare di stabilire le cause esatte dell’infortunio, secondo le primissime informazioni dovuto a un errore umano di tipo tecnico (si parla di un nodo mal fatto o comunque incompleto, ma serviranno tutti gli accertamenti del caso). Nell’ordine, ilavrebbe picchiato a terra prima il polso, poi il fianco e ...

