Barcellona-Inter 3-3 | che spettacolo! Gol e highlights | VIDEO

Commenta per primo Notte fonda in casa. Se l'dovesse vincere contro il Plzen , centrerà gli ottavi di Champions , mentre i blaugrana resterebbero fuori dal gruppo delle migliori 16 per il secondo anno di fila. Una cosa mai ...Ieri sera Lautaro Martinez dopo la grande notte, sua e dell', al Camp Nou ha postato un messaggio su Instagram: "Cuore, personalità, umiltà #forzainter". Il post stamattina correva verso i 400.Inter, altro che difendersi. La squadra di Simone Inzaghi risponde colpo su colpo al Camp Nou contro il Barcellona. Lautaro Martinez ritrova il gol, molto bene André Onana e Denzel Dumfries. Nicolò Ba ...'Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo creato tanto, sofferto quando c'era da soffrire. Vincendo avremmo chiuso un g ...