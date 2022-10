Antonella Fiordelisi fa arrabbiare Edoardo | la scenata surreale | “Hai toccato Antonino!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nelle prime due settimane di GF VipDonnamaria si è divertito a baciare chiunque a massaggiare qualsiasi parte del corpo dei suoi coinquilini e a pulire i piedi di Giaele con la bocca. Ieri però il gieffino è andato in crisi perchéha fatto un massaggio ad Antonino Spinalbese e dopo ha giocato al gioco della bottiglia. Il volto di Forum si è appartato con Luca Salatino e si è sfogato: “Ho sbagliato valutazione su di lei. Non è bello che lei fa i massaggi al c**o ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e si bacia la gente. Dai non ci siamo proprio. Ok che non siamo fidanzati, ma abbiamo qualcosa e sarebbe rispettoso non fare queste cose. Ma a quanto pare lei non la pensa così. Prima di andare a cena ha fatto i massaggi dietro ad Antonino. Per me c’è qualcosa che non va. Se per voi è normale sarò strano io. ...