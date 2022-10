Stalking | violenze ed estorsione | l' ex del Grande Fratello torna in carcere

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Kiran Maccali èto ina Bergamo, dove dovrà scontare un pena di quattro anni per cumulo di reati. Dal 2017 a oggi aveva collezionato una lunga lista di crimini

Questi i motivi posti alla base di una moltitudine di aggressioni fisiche, verbali edi ogni genere, minacce di morte finalizzate ad impedirle di porre fine al loro rapporto, come aveva già ...Questi i motivi posti alla base di una moltitudine di aggressioni fisiche, verbali edi ogni genere, minacce di morte finalizzate ad impedirle di porre fine al loro rapporto, come aveva già ... Arresto per violenze sessuali e stalking: la vittima subiva fino a 200 minacce al giorno