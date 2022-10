Reality e Talent Show | quando i Vip danno il peggio di sé

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Isono un buco nero: hanno chiamato un depresso, l’hanno fatto torturare dagli altri; i più feroci. E lo hanno coperto di epiteti Italia Oggi, di Max Del Papa, pag. 11 Inon sono avulsi come si pretende, al contrario sono lo specchio dei tempi. Il Grande Fratello, per esempio, è da anni in crisi di credibilità e così hanno pensato di risolvere nel seguente modo: hanno chiamato un depresso, vero o presunto, non si è ancora capito, una meteora degli anni Ottanta e l’hanno lasciato torturare dagli altri; i più feroci, un gay con barbetta azzurrina e un trans, con buona pace della mitologia gender sui non binari che sono più sensibili, più dolci e più umani degli altri. «Scemo, rompicoglioni, fallito, malato di mente» gli epiteti più generosi e quello alla fine ha lasciato la «casa», non escludendo il ritorno. Un’altra meteora, certa ...

