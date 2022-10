Ravenna dice sì. Il rigassificatore si farà

- Presentato il progetto alla città e alla Regione. L'iter sarà ultimato a fine ottobre, poi il presidente Bonaccini darà il via ai lavori con un ......protagonisti della Biennale del Mosaico non poteva che esserci l'Accademia di Belle Arti di... "Non possiamo lamentarci "Paola Babini, coordinatrice didattica " considerato che al momento ...Il prossimo anno diventerà ufficiale la statizzazione dell’istituto di Belle Arti che grazie alla vocazione musiva attrae studenti anche dall’estero. Ce ne parla la coordinatrice Paola Babini.Partito l’iter che coinvolgerà in tutto 63 enti. A livello progettuale, il rigassificatore di Ravenna sarà ormeggiato alla piattaforma ...