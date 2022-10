Rapina in macelleria a Casavatore | identificato con telecamere e arrestato

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Armato di coltello e col volto coperto da un passamontagna rosso, il 29 agosto scorso aveva fatto irruzione in unadi(Napoli) minacciando il titolare e facendosi consegnare l’incasso di giornata pari a 2000 euro. Poco più di un mese e mezzo dopo, iltore è statodai carabinieri su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord. Si tratta di un 42enne di, finito in carcere peraggravata. Rapide le indagini della Procura di Napoli Nord; gli inquirenti si sono avvalsi delle immagini estrapolate dalledi videosorveglianza installate nella zona dellaper individuare l’auto del bandito, e della testimonianza ...

